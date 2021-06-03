Вашингтон, , 00:29 — REGNUM Глава PlayStation Херман Хюльст высказался по поводу релизов эксклюзивных игр платформы на ПК. Об этом 2 июня сообщил портал Comicbook.

Руководитель компании, в частности, отметил, что релиз игры Horizon Zero Dawn на ПК был настолько успешным, что эта версия игры обошла по популярности версию для PS4.

«Я думаю, это показывает, что игроки, не входящие в экосистему PlayStation, хотят познакомиться с удивительным портфолио игр, которыми фанаты PlayStation наслаждались годами», — сказал Хюльст, позже добавив, что PlayStation всё равно останется лучшей платформой для релизов новых видеоигр компании.

Напомним, 18 мая 2021 года Sony выпустила на ПК игру Days Gone, которая была эксклюзивом PlayStation на протяжении двух лет. На известном рейтинговом сайте Metacritic ПК-версия игры получила 78 баллов (из 100), тогда как версия для PS4 — 71 балл.

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