Брюссель, 3 июня 2021, 00:27 — REGNUM Европейская Комиссия намерена занять в этом году около €80 млрд под выпуск долгосрочных облигаций для финансирования плана Европейского союза постковидного восстановления экономики. Об этом сообщает информационный портал Euractiv.com 2 июня 2021 года.
Еврокомиссия заявила, что этот займ, первый этап которого заявлен на июнь 2021 года, будет осуществляться в форме краткосрочных векселей ЕС на десятки миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей. Второй этап финансирования намечен на сентябрь 2021 года.
Европейский Союз планирует реализовывать свой пакет мер по преодолению последствий пандемии стоимостью €750 млрд с помощью первого выпуска облигаций на сумму €10 млрд. Об этом 31 мая 2021 года объявил министр по европейским делам Франции Клеман Бон.
Чтобы получить свою долю денежных средств, каждое правительство должно представить Еврокомиссии план реформ и инвестиций, которые будут направлены на то, чтобы сделать экономику более экологичной и цифровизированной, а также повысить её устойчивость к будущим кризисам в области здравоохранения.
На данный момент всего 22 правительства представили свои планы.
Еврокомиссия заявила, что с середины 2021 по 2026 год будет осуществлять займы в размере примерно €150 млрд в год, что сделает ЕС одним из крупнейших эмитентов евро. Первый выпуск облигаций будет осуществлен посредством синдицирования с сетью, состоящей из 39 банков. Далее синдицированные выпуски облигаций будут проводиться до конца июля, говорится в сообщении.
Комиссия также намерена начать продажу облигаций и векселей ЕС через аукционные процедуры с сентября 2021 года.
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