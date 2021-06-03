Брюссель, , 00:27 — REGNUM Европейская Комиссия намерена занять в этом году около €80 млрд под выпуск долгосрочных облигаций для финансирования плана Европейского союза постковидного восстановления экономики. Об этом сообщает информационный портал Euractiv.com 2 июня 2021 года.

Еврокомиссия заявила, что этот займ, первый этап которого заявлен на июнь 2021 года, будет осуществляться в форме краткосрочных векселей ЕС на десятки миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей. Второй этап финансирования намечен на сентябрь 2021 года.

« Комиссия сможет финансировать в течение второй половины года все запланированные гранты и ссуды странам-членам в рамках Фонда восстановления и устойчивости, а также обеспечить потребности плана ЕС под названием Next Generation EU» , — заявили представители Еврокомиссии.

Европейский Союз планирует реализовывать свой пакет мер по преодолению последствий пандемии стоимостью €750 млрд с помощью первого выпуска облигаций на сумму €10 млрд. Об этом 31 мая 2021 года объявил министр по европейским делам Франции Клеман Бон.

Чтобы получить свою долю денежных средств, каждое правительство должно представить Еврокомиссии план реформ и инвестиций, которые будут направлены на то, чтобы сделать экономику более экологичной и цифровизированной, а также повысить её устойчивость к будущим кризисам в области здравоохранения.

На данный момент всего 22 правительства представили свои планы.

Еврокомиссия заявила, что с середины 2021 по 2026 год будет осуществлять займы в размере примерно €150 млрд в год, что сделает ЕС одним из крупнейших эмитентов евро. Первый выпуск облигаций будет осуществлен посредством синдицирования с сетью, состоящей из 39 банков. Далее синдицированные выпуски облигаций будут проводиться до конца июля, говорится в сообщении.

Комиссия также намерена начать продажу облигаций и векселей ЕС через аукционные процедуры с сентября 2021 года.

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