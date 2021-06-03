Берн, , 00:04 — REGNUM Швейцарская продовольственная компания Nestlé признала во внутреннем документе, что более 60% продуктов в её ассортименте не соответствует международно признанному стандарту здорового питания и что некоторые из категорий «никогда не будут здоровыми». Об этом 1 июня сообщает Ouest-France.

Во внутреннем отчете, распространенном среди руководящих кадров, утверждается, что более 60% основных потребительских товаров и напитков компании не соответствует «определению здоровое питание» и что «некоторые категории наших товаров никогда не будут здоровыми независимо от того, как группа переформулирует их».

К 60% нездоровых продуктов не относится детское питание, продукты для домашних животных, кофе или лечебное питание. К нездоровым продуктам относятся слишком соленые и слишком сладкие продукты.

По заявлению пресс-секретаря, «Nestlé работает над проектом в масштабах всей компании, чтобы обновить свою стратегию с точки зрения здорового питания. Сначала мы фокусируемся на той части нашего ассортимента продуктов питания и напитков, которая может быть измерена с помощью внешних систем по профилю питательных веществ».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Nestle объявила о дополнительных инвестициях в размере 230 млн юаней (около $35,11 млн) в корма для домашних животных, чтобы расширить свой продуктовый портфель в Китае.

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