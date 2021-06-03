Бейрут, , 00:02 — REGNUM Экономический кризис в Ливане, вероятно, станет одним из тяжелейших финансовых кризисов в мире с середины девятнадцатого века, говорится в докладе Всемирного банка. Об этом 1 июня сообщает Ouest-France.

«Экономический и финансовый кризис, вероятно, войдет в десятку или даже тройку самых серьезных кризисов в мире с середины XIX века», — говорится в докладе.

В этом году экономика Ливана сократится почти на 10%, а бедность в стране продолжает расти. В прошлом году Ливан констатировал дефолт по своему долгу, национальная валюта потеряла около 85% своей стоимости. По сообщению Всемирного банка, падение ливанской экономики за последние 18 месяцев в значительной степени объясняется коррупцией и плохой организацией политической элиты страны. Руководство страны не смогло эффективно справиться с последствиями пандемии коронавируса и разрушительного взрыва в бейрутском порту в августе 2020 года, в результате чего кризис только углубился.

В докладе отмечается, что большая часть ливанцев живёт за чертой бедности и что в связи с ростом уровня безработицы все большее число домашних хозяйств испытывает трудности с доступом к основным услугам, включая здравоохранение.