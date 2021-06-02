Иерусалим, , 23:53 — REGNUM О создании в Израиле правительственной коалиции написал лидер оппозиционной партии «Еш атид» Яир Лапид 2 июня в Twitter.

Реувена Ривлина, что мне удалось успешно завершить формирование правительственной коалиции». Лапид «Я проинформировал [уходящего] президента государства, что мне удалось успешно завершить формирование правительственной коалиции».

Коалиция сформирована по итогам парламентских выборов, состоявшихся в Израиле 23 марта. Голосование по утверждению состава правительства будет назначено через 12 дней.

Ранее Ривлин потребовал, чтобы Лапид представил ему список будущих министров.

Лапид сможет первую часть срока работы парламента быть заместителем премьер-министра Израиля, в то время как глава блока «Ямина» Нафтали Беннет эту первую половину срока может быть главой правительства.