Сан-Хосе, , 00:29 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен 2 июня в Коста-Рике встретился с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом. Об этом сообщает пресс-служба американского госдепартамента.

Блинкен и Эбрард проанализировали причины миграции в регионе и возможные пути решения проблемы. Также обсуждался вопрос укрепления демократии в Мексике.

По мимо этого представители двух стран затронули тему пандемии COVID-19 и экономического восстановления, а также вопросы, связанные с управлением и безопасностью.

Напомним, в Коста-Рике Блинкен также встретился с правительством Центральной Америки и Доминиканской Республики. В том числе с президентом Коста-Рики Карлосом Альварадо Кесада и главой МИД Родольфо Солано.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Мексика переживает один из самых смертоносных периодов и что с начала сентября прошлого года в стране были убиты по меньшей мере 88 политиков.