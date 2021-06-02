Дамаск, , 23:48 — REGNUM В Сирии в зоне деэскалации «Идлиб» за сутки зафиксировано 38 обстрелов, устроенных боевиками террористических группировок, сообщил 2 июня заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По данным российских военных, обстрелы совершали боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 38 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (в том числе по данным сирийской стороны — 36 обстрелов), из них в провинции Идлиб — 17 обстрелов, в провинции Латакия — 13 обстрелов, в провинции Алеппо — четыре обстрела, в провинции Хама — четыре обстрела», — рассказал замначальника российского Центра.

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