Санта-Моника, США, , 23:43 — REGNUM Студия Santa Monica объявила о своём решении отложить выход продолжения игры God Of War. Публикацию компания разместила 2 июня на своей twitter-странице.

Разработчики пояснили, что они хотят выпустить качественный продукт и при этом не хотят чрезмерно нагружать команду проекта. В посте авторы игры написали, что отложили выход сиквела God of War на 2022 год, не указав более точных сроков релиза.

https://twitter.com/SonySantaMonica/status/1400135437763584000

Напомним, изначально Santa Monica планировала выпустить игру God of War 2, также известную под названием God of War: Ragnarok, в 2021 году. Проект был впервые анонсирован в сентябре 2020-го в рамках онлайн-трансляции, посвящённой PlayStation 5.

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