Милан, Италия, , 23:39 — REGNUM Сегодня, 2 июня, нападающий «Интера» Ромелу Лукаку опроверг информацию о своем уходе из миланского клуба.

«Я остаюсь. Я уже общался с тем, кто станет новым тренером, но пока не могу сказать, с кем.

Это был очень приятный разговор. Вместе с ним я принимаю вызов вновь сделать «Интер» чемпионом», — приводит слова Лукаку портал Het Laatste Nieuws.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии бельгийский форвард принял участие в 36 матчах и отличился в них 35 (24+11) очками по системе «гол+пас».