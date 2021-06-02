Москва, , 23:33 — REGNUM Сегодня, 2 июня, портал «Спорт-Экспресс» сообщил, что московское «Динамо» ведет переговоры с «Вольфсбургом» о продаже прав на нападающего Максимилиана Филиппа.

По данным источника, переход 27-летнего футболиста может обойтись немецкой команде в 10 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что в договоре об аренде Филиппа между «Динамо» и «Вольфсбургом» прописан пункт о выкупе прав за 11 миллионов евро.

За минувший сезон, который Филипп провел в Германии на правах аренды, немецкий футболист принял участие в 24 матчах Бундеслиги и набрал 8 (6+2) очков по системе «гол+пас».