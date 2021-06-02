Вашингтон, , 23:28 — REGNUM В Вооруженных силах США с начала пандемии выявлено почти 296 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщает 2 июня пресс-служба Пентагона.

Отмечено, что за последние два месяца рост заражений вырос на 9,8%.

Уточняется, что с начала пандемии заражение коронавирусом выявлено у 195 тыс. военнослужащих, 52,5 тыс. гражданских сотрудников Вооруженных сил, 29,8 тыс. членов семей военнослужащих и 18,5 тыс. сотрудников компаний — подрядчиков Пентагона.

Из них от COVID-19 скончались 352 человека.

Выздоровевшими были признаны 285 тыс. человек. В медучреждениях остаются свыше 4,1 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19.

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