Москва, , 23:26 — REGNUM Проект Geek Media, посвящённый настольным играм, учредил ежегодную премию Geek Media Awards. Об этом 2 июня сообщает сайт компании Tesera.

Заявки на участие в Geek Media Awards 2021 принимаются до 5 июня 2021 года, в этот раз жюри, состоящее из 12 экспертов, выберет победителей в пяти номинациях. Подробности будут раскрыты во время YouTube-трансляции, которая начнётся 4 июня 2021 года, в 19:00 по московскому времени. Отмечается, что своё согласие на участие в мероприятии дали 13 издателей настольных игр.

Напомним, проект блога Geek Media, посвящённого настольным играм, был запущен в апреле 2017 года. В ноябре 2018-го создатели платформы запустили YouTube-канал.

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