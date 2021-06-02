Ижевск, , 23:21 — REGNUM В Удмуртии в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» планируется ремонт участков автодорог, которые ведут к школам и детским садам. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, запланирован ремонт 41 участка дорог в республике общей протяженностью 37 км. В частности, по десять участков будут отремонтированы на дорогах Завьяловского и Игринского районов, также работы намечены в Можгинском, Якшурбодьинском, Малопургинском, Воткинском, Вавожском, Селтинском и Увинском районах, Сарапуле и Ижевске.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев пояснил, что при выборе объектов для первоочередного ремонта учитывалась социальная значимость, также особое внимание уделено школьным маршрутам.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая школьный автобус, который отвозил детей, проживающих в деревнях Котегово и Ягошур, в среднюю школу села Юнда в Балезинском районе Удмуртии, намертво застрял в грязи. Фотографии инцидента опубликовал один из пользователей в социальной сети. Рядом с автобусом застрял ещё и трактор, колеса с одной стороны машины полностью ушли в грунт.

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