Лос-Анджелес, США, , 23:13 — REGNUM Riot Games отпраздновала первую годовщину многопользовательской игры Valorant анонсом её мобильной версии. Об этом 2 июня ИА REGNUM сообщила пресс-служба компании.

Разработчики отметили, что по состоянию на сегодня в Valorant ежемесячно играют около 14 млн геймеров, и что за первый год после выхода игры в ней было проведено более 500 тыс. командных матчей. В рамках месячного празднования Riot Games будет дарить поклонникам Valorant внутриигровые сувениры, в частности, они смогут получить карточку игрока и бесплатный пропуск к ивентам (внутриигровым событиям).

Напомним, релиз Valorant состоялся 2 июня 2020 года. Игра, распространяющаяся бесплатно, выполнена в жанре многопользовательского тактического шутера (в таких играх упор сделан на применение огнестрельного оружия).

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