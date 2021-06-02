Ижевск, , 23:12 — REGNUM Удмуртия в рамках Петербургского международного экономического форума подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Mail.ru Group. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Партнерство охватывает широкий спектр задач: от цифровизации государственных услуг Республики до развития образования и помощи в представлении товаров и услуг на различных интернет-площадках.

Правительство республики будет консультироваться по вопросам работы с облачными сервисами, коммуникационными платформами, решениями на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Компания проанализирует концепцию цифрового развития республики, а также поможет ее актуализации с учетом собственного опыта и практик.

Намечено не только развитие образовательных программ для расширения ИТ-экспертизы сотрудников органов власти и местного самоуправления, но и организация инновационных курсов в образовательных программах вузов и техникумов региона.

В своем аккаунте в социальной сети глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что в первый день работы форума прошли встречи с губернаторами Орловской, Омской и Калужской областей. Регионы наметили бизнес-миссии и в традиционном онлайн-формате Удмуртия calling, и «живые поездки». Глава республики призвал представителей бизнеса, кому интересно продвижение продукции в этих областях, формировать запросы для дальнейшего предметного общения. Также он добавил, что состоялась встреча с представителями компаний «Магнит», «Уралхим», «Уралкалий», «Эр — Телеком».