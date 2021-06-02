Белград, , 23:29 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 2 июня заявил после встречи с делегацией Республики Сербской, что Белград впервые потребует предоставить ему доклад высокопоставленного представителя — в соответствии с приложением 10 Дейтонского соглашения, хотя до сих пор такой запрос не подавался, сообщает Srbija danas.

Вучич указал на то, что Сербия не будет поддерживать реализацию Боннских полномочий, которыми кто-то, по его словам, пытается подорвать политическую ситуацию в Республике Сербской.

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик отметил, что необходимо вернуть все процедуры в рамки законности и обеспечить процедуру назначения высокопоставленного представителя Боснии и Герцеговины посредством соответствующего постановления Совета Безопасности ООН.

Вучич, который встретился с Додиком и президентом Республики Сербской Желькой Цвиянович, заявил, что Сербия всегда будет поддерживать Республику Сербскую, уважая целостность Боснии и Герцеговины.