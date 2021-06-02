Москва, , 23:11 — REGNUM Самым «дорогим» российским артистом для выступления на корпоративе стала певица Алла Пугачёва. Об этом 2 июня сообщает издание «Рамблер».

По данным СМИ, Пугачёва берёт за одно выступление €350 тыс. (около 31,5 млн рублей). Второе место в топе самых высокооплачиваемых артистов занимает исполнительница Земфира (€200 тыс. — около 18 млн рублей). Третье место поделили певец Григорий Лепс и комик Максим Галкин (по €120 тыс. — 10,7 млн рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Максим Галкин опроверг информацию о задолженности в размере четырёх тысяч рублей Пенсионному фонду России. «Я не в курсе. Ни суда, ни уплат, ни доплат. Ничего не знаю… Позвонил в Пенсионный фонд России — они тоже ничего не знают», — рассказал артист.

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