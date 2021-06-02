Вена, , 23:02 — REGNUM Список санкций США, подлежащий отмене в рамках ядерной сделки с Ираном, практический определён, также практически согласован список шагов Тегерана, необходимых для его возвращения к обязательствам по договору — Совместному всеобъемлющему плану действий, сообщил 2 июня журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Комментируя завершившийся в Вене очередной раунд переговоров по ядерной сделке с Ираном, дипломат оценил его как продуктивный.

Ульянов «Есть почти полная ясность в отношении санкций США против Ирана, которые подлежат отмене».

Он добавил, что следующая встреча запланирована на начало второй декады июня.

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