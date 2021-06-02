Сингапур, , 23:02 — REGNUM В многопользовательской игре Free Fire в жанре «королевской битвы» появятся герои из серии Street Fighter. Об этом 2 июня ИА REGNUMсообщили в пресс-службе компании Garena.

В рамках реализации совместного кроссовер-проекта с Capcom в июле 2021 года во Free Fire будут добавлены элементы игры Street Fighter V, в частности — персонажи Рю и Чун-Ли. Игра также получит много контента, имеющего отношение к франшизе, в частности, будет полностью обновлён интерфейс Free Fire.

«Мы надеемся, что возможность встретиться с Рю и Чунь-Ли на Бермудах доставит удовольствие поклонникам Free Fire», — сказал продюсер Free Fire Гарольд Тео.

Напомним, Street Fighter — одна из самых известных франшиз индустрии, эти игры Capcom выполнены в жанре файтинга (поединки бойцов на основе рукопашного боя или сражений с холодным оружием). Оригинальная видеоигра для аркадных автоматов вышла в 1987 году.

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