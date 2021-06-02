Химки, Московская область, , 23:01 — REGNUM В городе Химки Московской области задержан мужчина, напавший на полицейских из-за парковочного места, сообщает 2 июня пресс-служба регионального управления СК России.

Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Уточняется, что приехавший из соседнего государства мужчина потребовал у полицейских убрать мешавший ему служебный автомобиль, а затем начал с ними драку.

У сотрудников полиции зафиксированы ушибы и ссадины головы. Драчливый «гость Подмосковья» задержан.

В ближайшее время ему предъявят обвинение, а также изберут меру пресечения.

Читайте ранее в этом сюжете: За попытку задавить полицейского житель Югры получил условный срок