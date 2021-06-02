Москва, , 22:57 — REGNUM В Русской православной церкви 4915 клириков и монашествующих переболели COVID-19. Об этом сообщили 2 июня в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.

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«Переболели коронавирусной инфекцией в общей сложности 4915 человек из числа клириков и монашествующих Русской православной церкви. В том числе 419 клириков приходов Москвы, 3573 клирика епархий России и 923 клирика и насельника ставропигий», — сообщается в телеграм-канале рабочей группы.

Отмечается также, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 165 случаев смерти от COVID-19 среди клириков Москвы и епархий.

«Из 165 почивших — 18 клириков приходов Москвы, 122 клирика епархий России и 25 клириков и насельников ставропигий», — говорится в сообщении.

По данным рабочей группы, в настоящее время по всей стране продолжают проходить лечение от коронавирусной инфекции 106 клириков и монашествующих Русской православной церкви.