Москва, 2 июня 2021, 22:55 — REGNUM Сегодня, 2 июня, портал Metaratings сообщил, что московское «Динамо» претендует на форварда Рида Буше, права на которого принадлежат «Авангарду».
Столичный клуб оценивает америкнаского хоккеиста как достойную замену расторгшему контракт Дмитрию Яшкину.
У Буше истек срок действия соглашения с «Авангардом», но игрок не спешит принимать квалификационное предложение от своего старого клуба. В его планах продолжить карьеру в НХЛ.
«Динамо» планирует переманить хоккеиста у омской команды, если тот вернется в КХЛ, не получив предложения от североамериканских клубов.
В минувшем сезоне Буше набрал 48 (24+24) очков в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ.