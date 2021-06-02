Москва, , 22:55 — REGNUM Сегодня, 2 июня, портал Metaratings сообщил, что московское «Динамо» претендует на форварда Рида Буше, права на которого принадлежат «Авангарду».

Столичный клуб оценивает америкнаского хоккеиста как достойную замену расторгшему контракт Дмитрию Яшкину.

У Буше истек срок действия соглашения с «Авангардом», но игрок не спешит принимать квалификационное предложение от своего старого клуба. В его планах продолжить карьеру в НХЛ.

«Динамо» планирует переманить хоккеиста у омской команды, если тот вернется в КХЛ, не получив предложения от североамериканских клубов.

В минувшем сезоне Буше набрал 48 (24+24) очков в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ.