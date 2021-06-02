Москва, , 23:09 — REGNUM Репер Элджей опубликовал в своём Instagram-аккаунте ролик, в котором сидит на стуле перед камерой. Подписчики музыканта предположили, что он даёт интервью.

https://www.instagram.com/p/CPlgQBynwqh/

«Вью?», — подписал ролик Элджей. Примечательно, что рэпер убрал звук с видеозаписи.

«Вот это уже интересно», — прокомментировал пользователь johngickk.

«Первое интервью!?» — спрашивает grigoriy_lomakin.

«Вот это событие», — считает пользователь _ksyusha_s_.

Добавим, что Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) не общается с прессой и СМИ. Он никогда не давал интервью.

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