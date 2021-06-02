Москва, , 22:44 — REGNUM Танковые подразделения 19-й и 20-й мотострелковых дивизий Южного военного округа (ЮВО) получат на вооружение новые танки Т-90М «Прорыв», сообщает 2 июня газета «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России.

При этом в военном ведомстве отметили, что в апреле текущего года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах усиления ЮВО из-за непрекращающихся попыток блока НАТО дестабилизировать Закавказье и Ближний Восток.

Напомним, российский основной боевой танк Т-90 на сегодняшний день является самым востребованным на мировом рынке вооружений по итогам боевого применения в Сирии, где продемонстрировал высокую эффективность, надёжность и защищённость.

Как сообщало ИА REGNUM, танки Т-90М «Прорыв» являются самой последней модернизацией боевых машин семейства Т-90, получившей усиленную защиту от бронебойных снарядов и противотанковых ракет, а также башню новой конструкции со 125-мм пушкой последнего образца и более мощный двигатель.

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