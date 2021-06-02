Питтсбург, США, 2 июня 2021, 22:39 — REGNUM Сегодня, 2 июня, пресс-служба «Питтсбурга» в своем твиттере опубликовала высказывание генерального менеджера команды Рона Хекстолла о ситуации вокруг истекающих контрактов форварда Евгения Малкина и защитника Криса Летанга.
«Внутри клубы об этом ведутся разговоры. Эти парни так долго выступают за нашу команду, и наше будущее видится именно с этим ядром.
У нас был хороший год, и я, конечно, ожидаю, что в следующем они будут с нами», — сообщил Хекстолл.
Ранее защитник Крис Летанг заявил, что вместе с Малкиным и Кросби хочет завершить карьеру в «Питтсбурге».