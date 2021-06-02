Москва, , 23:07 — REGNUM Комик и актёр Дмитрий Хрусталёв изъявил желание стать ведущим телеигры «Клуб весёлых и находчивых». Об этом он сообщил в эфире шоу «Вечерний Ургант».

«Просто я хочу вести эту передачу. После Александра Маслякова, конечно», — признался Хрусталёв. А на вопрос Ивана Урганта о наследнике Маслякова — его сыне Александре Александровиче, комик ответил: «Надо же когда-то нарушать режим самодержавия. Буду Лениным в КВН».

ИА REGNUM напоминает, что Дмитрий Хрусталёв с 1998 года участвовал в играх высшей лиги «КВН». Он выступал за команду «Сборная Санкт-Петербурга».

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