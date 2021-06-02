Москва, , 23:06 — REGNUM Бывшая солистка группы «Ранетки» Лена Третьякова рассказала о пережитом насилии. Об этом сообщило издание StarHit.

По словам Третьяковой, над ней совершил акт насилия человек из руководства музыкальной группы. «…первый секс у меня был с человеком из руководящего состава под эмоциональным давлением и очень сильным алкогольным опьянением — моим, не его», — призналась она. Однако имя своего обидчика исполнительница не назвала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лена Третьякова совершила каминг-аунт. Бывшая участница «Ранеток» призналась в своей бисексуальности.

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