Джелалабад, Афганистан, , 22:25 — REGNUM Двое мирных жителей погибли и ещё девять получили ранения при взрыве в городе Джелалабад (провинция Нангархар, Афганистан), сообщает 2 июня Синьхуа.

Кроме того, ранен полицейский. Все пострадавшие госпитализированы. По словам очевидцев, взрыв прогремел около 10:10 (время местное) в четвёртом полицейском округе Джелалабада.

По всей вероятности, террористы взорвали автомобиль, мимо которого проезжал конвой Сил специальных операций национальной разведки. Ответственные за содеянное не установлены.

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