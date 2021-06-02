Каир, , 22:08 — REGNUM В Египте погибла гражданка России, приехавшая в страну в туристических целях, сообщает 2 июня газета Akhbar el-Youm.

Российская туристка погибла в результате ДТП на трассе под Каиром, в которое попал туристический автобус.

В результате столкновения автобуса с легковым автомобилем еще 11 человек пострадали.

«Столкновение произошло на трассе Каттамия — Айн-ас-Сохна… легковой автомобиль, нарушивший скоростной режим, врезался в микроавтобус туристической компании, в котором ехали несколько туристов — граждан РФ. Причина ДТП — высокая скорость и несоблюдение дистанции», — сообщает Akhbar el-Youm.

На данный момент известно, что пострадали семеро граждан России и четыре местных жителя. Все они доставлены в больницу.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кипре пропала туристка из РФ