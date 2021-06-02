Киев, , 21:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной обороны и безопасности об активизации мирного урегулирования в Донбассе, сообщает 2 июня офис украинского президента.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной обороны и безопасности Украины от 2 июня 2021 года «О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях», — сообщает офис.

В частности, указ обязывает правительство во взаимодействии с СБУ закрыть сетевые ресурсы, которыми пользуются интернет-операторы, работающие на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса или «используются в информационной агрессии Российской Федерации против Украины».

Кабмин также должен в шестимесячный срок обеспечить развертывание общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 на базе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения для радиовещания в средневолновом диапазоне с покрытием неподконтрольных территорий Донбасса.

Кроме того, правительству поручено подготовить законопроекты о внедрении на «неподконтрольных территориях» правосудия переходного периода.

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