Брюссель, , 21:56 — REGNUM Бельгийцы приезжают во Францию, чтобы сдать ПЦР-тест, так как в этой стране это можно сделать бесплатно. Об этом 1 июня сообщает Ouest-France

Многие бельгийцы отправляются в Лерс, французский город граничащий с Бельгией, чтобы воспользоваться возможностью сдать ПЦР-тест за счет французского социального страхования, предоставляемой всем желающим. В Бельгии такие тесты стоят 50 евро.

Франция является одной из немногих европейских стран, которые предлагают это тесты бесплатно любым обратившимся вне зависимости от наличия у них гражданства. Другие три страны ЕС, в которых возможно бесплатно сдать ПЦР-тест, — Норвегия, Мальта и Дания.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции стартует вакцинация всех старше 18 лет