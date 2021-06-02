Киев, 2 июня, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Американцы должны остановить «Северный поток — 2» ради Украины, написал 2 июня украинский президент Владимир Зеленский в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

Джо Байден может остановить реализацию Nord Stream 2. Это мощное оружие, данное России. Запуск этого трубопровода лишит Украину средств, необходимых для усиления её армии, которая сегодня защищает всю Европу. Подчеркнул это в диалоге с членами сената США». Зеленский «Только [президент США]может остановить реализацию Nord Stream 2. Это мощное оружие, данное России. Запуск этого трубопровода лишит Украину средств, необходимых для усиления её армии, которая сегодня защищает всю Европу. Подчеркнул это в диалоге с членами сената США».

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1400101672387502080

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден заявил в мае, что непродуктивно вводить санкции в отношении «Северного потока — 2», поскольку они осложнили бы отношения с европейскими странами.