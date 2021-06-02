Москва, , 23:06 — REGNUM Российский рэп-исполнитель Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) выпустил клип на песню «Падаем вместе». Ролик доступен на YouTube-канале «Телеканал ТНТ».

Новый клип посвящён участию рэпера в шоу «Холостяк». Однако не все пользователи оценили работу Тимати — многие раскритиковали видео за рекламу бренда водки.

«Как же стрёмно смотрятся эти бутылки с водкой», — написала Irina Svedul.

«Реклама водки, строки связанные с Алисой и типо интрига, кого же он правда выбрал — смешно», — считает пользователь nastya verve.

«Удивительно, но песня очень даже ничего, если не знать ранее исполнителя и вычеркнуть рекламу, то даже круто», — отметила Валентина Вант.

ИА REGNUM напоминает, что в финале шоу «Холостяк» Тимати выбирал между двумя участницами. Победительницей проекта стала Екатерина Сафарова, а Алисе Грабовой рэпер посвятил песню «Падаем вместе».

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