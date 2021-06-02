Нью-Йорк, США, , 21:51 — REGNUM Сегодня, 2 июня, состоится лотерея грядущего драфта Национальной хоккейной лиги. Официальный портал лиги опубликовал шансы команд на победу в лотерее.

В жеребьевке будут принимать участие команды, которые не смогли пробиться в плей-офф Кубка Стэнли, а также «Сиэттл», для которого следующий сезон станет первым в лиге.

Лотерея драфта будет разыграна среди 16 команд в два раунда. На первом этапе будет определена команда, выбирающая первой на драфте. На втором, соответственно, будет разыграно право выбирать вторым.

«Баффало» имеет наивысшие шансы выбирать первыми на предстоящем драфте, так как команда заняла последнее место в лиге, что автоматически гарантирует им место в первой тройке драфта. «Сиэттл Кракен» также имеет гарантирую выбора в первой пятерке.

Шансы команд НХЛ на первый пик драфта НХЛ-2021:

1. «Баффало Сейбрз» — 16,6%

2. «Анахайм Дакс» — 12,1%

3. «Сиэттл Кракен» — 10,3%

4. «Нью-Джерси Девилз» — 10,3%

5. «Коламбус Блю Джекетс» — 8,5%