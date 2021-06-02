Москва, , 21:42 — REGNUM Сегодня, 2 июня, портал Sport24 сообщил, что московский ЦСКА ведет переговоры о новом контракте с полузащитником Аланом Дзагоевым.

По данным источника, клуб готов предложить 30-летнему хавбек 1,2 миллиона евро в год с учетом всех бонусов в качестве зарплаты, однако присутствует одно условие: сумма будет выплачена полностью, только если Дзагоев проведет 70% всех матчей следующего сезона.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Дзагоев принял участие в 15 матчах и отличился в них двумя голами и одной результативной передачей.