Москва, , 21:42 — REGNUM Инфляция в России по итогам 2021 года составит порядка 4,5−5%. Об этом заявил 2 июня первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Моя оценка сейчас — от 4,5% до 5%, что примерно соответствует ожиданиям Минэкономразвития. У Центрального банка оценки чуть выше», — сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Вместе с тем Белоусов отметил, что инфляция будет в значительной степени зависеть от развития ситуации с мировыми ценами на продовольствие.

«Мы видим, что сейчас происходит на мировых рынках, и это, конечно, внушает всем некоторую тревогу», — сказал вице-премьер.

Читайте также: Белоусов оценил влияние денежной поддержки населения на инфляцию