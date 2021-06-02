Москва, , 21:40 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало видеозапись прибытия подводного атомного ракетоносца «Казань» в одну из баз Северного флота.

Видео опубликовано 2 июня на видеохостинге Youtube.

Новую субмарину встречал начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Воробьев, представители командования Краснознаменных подводных сил Северного флота и администрации посёлка Заозерск.

«Сегодня мы присутствуем при историческом событии, прибытии на Северный флот в пункт постоянного базирования атомного подводного крейсера четвертого поколения «Казань» проекта «Ясень-М». Это событие совпало с празднованием 288-й годовщины со дня образования Северного флота», — рассказал контр-адмирал Воробьев.

Как сообщало ИА REGNUM, подводный крейсер четвертого поколения «Казань» проекта «Ясень-М» вооружен крылатыми ракетами «Калибр», а также оснащён радиоэлектронным оборудованием, позволяющим выполнять задачи в любом районе Мирового океана.

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