Рим, , 21:29 — REGNUM

После отмены ограничений на обслуживание клиентов в закрытых залах итальянских ресторанов (а не только на верандах) посещаемость заведений общепита в стране утроилась, сообщили в среду, 2 июня, в национальной бизнес-ассоциации Coldiretti.

Определенные проблемы создает правило, в соответствие с которым нельзя сажать за один стол более четырех человек (если только они не живут в одном доме), рестораторы надеются на скорую отмену этой нормы, отметили также эксперты.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам. ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро. В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение 222 млрд евро «восстановительных» грантов и кредитов ЕС, она будет рассмотрена летом 2021 года.

По данным на 2 июня, в Италии умерли 126 283 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 62 (днем ранее — на 93). Число подтвержденных носителей выросло на 2897 (днем ранее — на 2483). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 223 200 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 210 050 человек — на 15 701 меньше, чем днем ранее. Этот показатель вернулся к уровню сентября 2020 года. Первую и повторную прививку сделали 12 337 272 человека, что составляет 20,48% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.