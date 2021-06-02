Берлин, , 21:28 — REGNUM Разрешение на пассажирские авиаперевозки в Россию получены Lufthansa, сообщили 2 июня в пресс-службе германской авиакомпании.

Компания добавила, что теперь, когда формальности улажены, она не планирует отменять рейсы Франкфурт-на-Майне — Москва и Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после отмены ряда рейсов 1 и 2 июня между Германией и Россией германский минтранс объяснил это тем, что Россия не дала разрешения Lufthansa на перелёты по российской территории в июне.

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