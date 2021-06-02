Тегеран, 2 июня 2021, 21:25 — REGNUM В результате пожара, произошедшего на борту учебного корабля ВМС Ирана Kharg, пострадали как минимум 33 человека, заявил 2 июня журналистам заместитель губернатора иранской провинции Хормозган Али Рауфи.
По его словам, пожар произошел в районе порта Джаск.
«В результате пожара на вспомогательном учебном судне Kharg в районе порта Джаск пострадали 33 человека», — цитирует его слова агентство ТАСС.
Госпитализация понадобилась 23 из пострадавших, еще 10 медицинская помощь была оказана на месте.
Напомним, учебный корабль ВМС Ирана Kharg загорелся в ходе плавания в Персидском заливе.
Причины возгорания пока не выяснены.
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