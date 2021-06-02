Санкт-Петербург, , 21:34 — REGNUM Количество жителей Петербурга, привитых от коронавирусной инфекции хотя бы первой дозой вакцины, достигло 700 711 человек. Это составляет 13% от численности постоянного населения мегаполиса. Как сообщили 2 июня в Смольном, 580 412 человек полностью завершили цикл вакцинации, это всего 10,8% от числа жителей Петербурга.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки в городе первично привиты 6447 человек, вторично — 3842 человека. С начала прививочной кампании в Северную столицу поступило 816 542 комплектов трех российских вакцин от коронавируса. На сегодня неизрасходованный запас вакцины составляет 115 831 комплект доз.

«Первую фазу вакцинации препаратом «КовиВак» прошли в Петербурге 3058 человек. Вакциной «ЭпивакКорона» первично привиты 20 359 человек, закончили цикл вакцинации этим препаратом 11 323 человека. Вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») первым компонентом привит 676 961 человек. Из них закончили цикл вакцинации 569 088 человек», — уточнили в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с COVID-19.

Напомним, в Петербурге 2 июня открыли дополнительный пункт вакцинации на Финляндском вокзале.

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