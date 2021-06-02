Рим, , 21:23 — REGNUM Рейтинг оппозиционной правоцентристской партии «Братья Италии» (лидер — Джорджа Мелони) впервые в истории достиг 20%, таковы итоги опроса SWG, опубликованные в среду, 2 июня.

В 2013 году вскоре после основания партии ее рейтинг составлял 1,9%, три года назад, в 2018 году — 4%, напомнили социологи.

«Братья Италии» — единственная крупная итальянская партия, которая не входит в правящую «широкую коалицию» Марио Драги (в отличие от двух других правых партий — Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони).

Лидерство в партийном рейтинге пока сохраняет «Лига» Сальвини (21,7%), третье и четвертое место занимают леволибералы из Демократической партии (19%) и популисты из «Движения 5 звезд» (15,8%).