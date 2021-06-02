Москва, , 21:42 — REGNUM Российский рэп-исполнитель Моргенштерн не может ходить. Об этом он рассказал 2 июня в историях своего Instagram-аккаунта.

Рэпер сообщил, что находится в больнице и ему сложно передвигаться из-за неназванной болезни. «Из-за состояния здоровья я не могу ходить, мне больно ходить сейчас», — признался Моргенштерн.

Также музыкант предложил «сделку» своим подписчикам — он попросил их проголосовать за него в опросе премии «МУЗ-ТВ». Если Моргенштерн выиграет во всех четырёх заявленных номинациях — он выступит на церемонии в инвалидной коляске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моргенштерн выпустил второй альбом в течение одного месяца. В пластинку под названием Million Dollar: Business вошли 13 композиций.

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