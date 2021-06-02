Санкт-Петербург, , 21:23 — REGNUM В первые дни лета 2021 года эпидемическая ситуация по коронавирусной инфекции в Петербурге заметно ухудшилась, сообщили 2 июня в Межведомственном городском совете по борьбе с COVID-19.

«Красная зона» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, за последние сутки, по сравнению с показателями аналогичного дня прошлой недели, регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях Петербурга выросла на 22,61%. Госпитализация взрослых пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией увеличилась на 10,39%, до 510 человек за сутки. Общее количество активно больных COVID-19 в стационарах Северной столицы и на амбулаторном лечении возросло на 14,65%, до 19 409 человек в абсолютных цифрах.

На данный момент уровень коллективного иммунитета в Петербурге недостаточен для остановки роста заболеваемости, подчеркивают в Межведомственном совете и призывают горожан своевременно привиться от COVID-19.

Добавим, в Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто 6 142 койки. Доля тяжелых больных в ковидных стационарах составляет около 19%.

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