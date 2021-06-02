Болонья, Италия, , 21:10 — REGNUM

Многочисленные стычки были зафиксированы в одном из «прививочных хабов» в Болонье в среду, 2 июня, передают местные СМИ.

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До настоящего времени в Италии действовал возрастной принцип вакцинации, более молодые граждане должны ждать, когда прививки получат старшие. При этом вакцины, чья эффективность вызывает у граждан сомнения (AstraZeneca и Johnson and Johnson) власти некоторых регионов страны предлагают всем желающим.

В Болонье в очереди за 1200 дозами выстроились около 5000 человек. Причиной стычек стало именно желание некоторых граждан «обогнуть» очередь. Для наведения порядка сотрудники прививочного центра вызвали карабинеров.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания в Италии проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно AstraZeneca. Тем не менее, многие граждане отказывались от использования этой вакцины. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 2 июня, в Италии умерли 126 283 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 62 (днем ранее — на 93). Число подтвержденных носителей выросло на 2897 (днем ранее — на 2483). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 223 200 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 210 050 человек — на 15 701 меньше, чем днем ранее. Этот показатель вернулся к уровню сентября 2020 года. Первую и повторную прививку сделали 12 337 272 человека, что составляет 20,48% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.