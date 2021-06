Вашингтон, , 21:40 — REGNUM Американская певица Билли Айлиш выпустила клип на песню Lost Cause. Ролик доступен со 2 июня на YouTube-канале исполнительницы.

В клипе Айлиш вместе с другими девушками весело проводит время на домашней вечеринке. При этом в песне певица рассказывает о любви к молодому человеку, который, как оказалось, был недостоин её чувств.

Добавим, что композиция Lost Cause войдёт в альбом Happier Than Ever. Премьера пластинки состоится 30 июля 2021 года.

