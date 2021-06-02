Курган, , 21:00 — REGNUM В Кургане на основании вердикта присяжных заседателей вынесен приговор суда членам вооруженной банды, действовавшей на территории Зауралья на протяжении десяти лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Банда Дмитрия Р. действовала на территории Курганской области с 2006 по 2016 годы. Целью банды стали систематические нападения на предпринимателей и состоятельных граждан, завладение имуществом потерпевших и их убийство. Весной 2021 года лидер банды и её активный участник Александр А. были приговорены к 24 и 19 годам лишения свободы соответственно, так как заключили досудебное соглашение. На счету участников банды, организованной вышеуказанными осуждёнными, пять убийств.

Осуждённый Кирилл Е. участвовал в убийствах, совершённых в составе банды. Ещё четверо осуждённых разово привлекались к разбоям и похищениям граждан.

Приговором суда Кириллу Е. назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Четырёх его подельников суд приговорил, в зависимости от роли каждого, к срокам от пяти до десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.