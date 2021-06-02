Нью-Йорк, США, , 21:08 — REGNUM Пока Запад не прекратит поддерживать Киев в войне против Донбасса, она будет продолжаться. Об этом сообщил 2 июня российский постпред при ООН Василий Небензя на неформальной встрече СБ ООН.

Небензя «Я также надеюсь, что главный посыл ясен: пока западные сторонники не поменяют свою позицию и будут дальше поддерживать агрессию Киева, насилие, неонацизм, и неослабевающий национализм, конфликт на Украине будет далек от разрешения».

Он напомнил, как нацистская украинская власть называет жителей ДНР и ЛНР — «сепаратисты» и «террористы». Как будто в Киеве забыли, что не жители Донбасса пошли захватывать Украину, а «Киев пришёл в Донбасс с украинской армией и приказами убивать своих же граждан».

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