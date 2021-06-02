Торонто, Канада, , 20:57 — REGNUM Сегодня, 2 июня, портал TSN привел высказывание нападающего «Торонто Мейпл Лифс» Джо Торнтона о своем будущем в Национальной хоккейной лиге.

В минувшем сезоне 41-летний хоккеист принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата и набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф на его счету одна заброшенная шайба в семи встречах.

«Сезон закончился внезапно. У меня еще не было времени подумать о своем будущем. Сейчас мне нужно побыть с семьей.

Я чувствую себя хорошо. Чувствую, что у меня еще остались силы. Посмотрим. Я не принял окончательное решение», — рассказал канадец.