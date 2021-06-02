Москва, , 21:38 — REGNUM Российский исполнитель Егор Крид выпустил ремикс на песню Astronaut in the Ocean австралийского музыканта Masked Wolf. Композиция доступна на цифровых площадках со 2 июня.

В своём варианте песни Крид зачитал рэп на русском и английском языках. Пользователи Сети оценили работу исполнителя.

«Происходит захват запада», — шутит пользователь Taylex.

«Егору респект. Это мировой уровень», — высказал своё мнение Аброрхужа Мелихужаев.

«Очень балдёжный саунд. Егор не позорит Россию на фитах», — считает misle.

ИА REGNUM напоминает, что трек Astronaut in the Ocean исполнителя Masked Wolf вышел в 2019 году. Однако песня получила широкую известность в 2021 году благодаря платформе TikTok.

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